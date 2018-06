JOBIN, Anita Daigle



À l'Hôpital Chauveau, le 15 juin 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Anita Daigle, fille de feu monsieur Raoul Daigle et de feu dame Yvonne Fiset. Elle était l'épouse de feu monsieur Alphonse Jobin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Daniel (Diane Roberge), Viviane (Réjean Flamand), Monique (Bertrand Gagné), Robert (Marcelle Paré), feu Brigitte (Wayne Hassay) et François (Carolyne Lessard); ses petits-enfants et arrière- petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Rachel (feu Léopold Boutet), feu Gemma (Rodrigue Beaulieu), Sre Carmelle Sœur de la charité St-Louis, Robert et feu Camille (Lucette Bédard). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin: feu Véronique (feu Fréddy Richard), feu Raymond (feu Jeannette Marcotte), feu Gérard (feu Cécile Richard), feu Léo (feu Jeannette Fiset), feu Marie-Anna (feu Laurier Germain), feu Sre Thérèse du Perpétuel Secour, feu Laurent (Thérèse Papillon), feu Évangéline (feu Lionel Chevalier), feu Gilbert (Louisette Vallée), Cécile (feu Bernard Germain), Claire (feu Wellie Richard), Fernand (Clémence Piché) et feu Richard (Raymonde Beaupré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Chauveau pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.