JOBIN, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, après une longue et dure bataille contre la maladie, le 14 juin 2018, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Denis Jobin, époux de madame Claire Turcotte, fils de Yvette Hamel et de feu André Jobin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 23 juin 2018, de 9h à 12h. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil son fils Guillaume; ses sœurs : Ginette (Serge Lévesque) et Claudette (Richard Duval); ses beaux-fils : Marc-André Dolbec (Catherine Boudreau- Morin) et Jean-Philippe Dolbec (Marie- Julie Nadeau); ses quatre petits-enfants : Raphaëlle, Léonard, Arthur et Marguerite; ainsi que plusieurs autres membres de la famille et ami(e)s. La famille tient à remercier les docteures Danielle Marceau et Karine Michaud ainsi que toute l'équipe du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CLSC La Source pour leur aide, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédiée à la recherche ou aux soins palliatifs, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.