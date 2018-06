LÉVESQUE, Yvette Genest



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 11 juin 2018, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédée madame Yvette Genest, épouse de feu monsieur Rosario Lévesque, fille de feu madame Cécile Drolet et de feu monsieur Lauréat Genest. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marielle (Pierre Dufour), Lysline (Frank Gibson), Yoland (Marielle Gendron) et Mario; ses petits-enfants: Jonathan (Manon D'Amours), Mélanie (Eric Dugas) et Caroline Dufour, Steve , Patrick et Julien Lévesque; ses arrière-petites-filles: Emy et Lauralie Dugas; ses frères et sœurs : Loretta (feu Lucien Fontaine), feu Roger (Fernande Lizotte), Brigitte (feu Rodrigue Villeneuve); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: feu René (Madeleine Lafleur), feu Gaston (Thérèse Blais), feu Raymond (Jeanne Poulin), feu Marcel (Yolande Béland), feu Robert (Denise Arsenault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux, son frère Maurice; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Lévesque: Lucienne (Albert Boutin), Roland, Roger (Germaine Lejeune), Joseph (Pierrette Parent), Thérèse (Roger Langevin), Rita (Marcel Corriveau), Adrien (Claire Sauvage) et André.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera par la suite au Cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Jardins du Haut Saint-Laurent pour tous les bons soins et pour le suivi exceptionnel des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, QC, Téléphone: 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, Site web : www.michel-sarrazin.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.