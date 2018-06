PARADIS, Éric



À Shannon, le 16 mai 2018, à l'âge de 45 ans 11 mois, est décédé monsieur Éric Paradis. Né à Québec, le 19 mai 1972, il était le fils de dame Yvette Paradis et de feu monsieur Denis Paradis. Il demeurait à Shannon. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 22 juin 2018 de 19 h à 22 h. Le samedi 23 juin 2018 vous pourrez également offrir vos condoléances à la famille à compter de 9 hLes cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Paradis laisse dans le deuil ses 2 filles: Charlee et Clara; sa mère Yvette Paradis (feu Denis Paradis); sa sœur Michèle Paradis (Serge Brousseau); son frère Bruno Paradis (Kim Belley); ses neveux et nièces: Ann-Sophie et Sarah-Kim Brousseau, David-Alexandre et Marc- Olivier Paradis ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Vigile, 2A, Mgr Marc-Leclerc, Québec (QC), G1C 2C4, Site : www.lavigile.qc.ca, Tél. : 581-742-7001.