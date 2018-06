GAGNÉ, Thérèse Benoit



À Québec, le 10 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Thérèse Benoit, épouse de feu monsieur Albert Gagné, fille de feu Lumina Ross et de feu Antonio Benoit. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Benoît, Louise (Miled Mourad), Élisabeth (Charles Gravel), Raymond (Anne Deronzier) et Pierre (Diane Tremblay); ses petits- enfants: Michèle (Esmaeel Maghsoudloo) et Louis-Philippe (Geneviève Croteau); ses arrière-petits-enfants: Marianne, Alice et Émilie Gravel; sa nièce Hélène Létourneau; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la résidence Aviva pour les bons soins prodigués durant la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.ca ou des offrandes de messe. Des formulaires seront disponibles sur place.