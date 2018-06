ROY, Lucienne Campagna



À l'Hôpital de Montmagny, le 15 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Lucienne Campagna, épouse de monsieur Augustin Roy et fille de feu monsieur Raymond Campagna et de feu dame Blanche Bilodeau. Elle demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale dimanche 24 juin 2018, de 19h à 22h et lundi, jour des funérailles à compter de 9h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Augustin, sa fille Diane Roy (Marcel Blanchet), ses petits-enfants: Vanessa (Francis) et Kévin, ses arrière-petits-enfants: Tomas et Samuel; ses frères et sœurs: feu Pierrette (feu Paul-Aimé Lantagne), Hubert, Jacques (feu Lisette Blais), Lorraine (feu Charles Langlois), Marie, Françoise, Monique (Benoit Laflamme), Réal; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Léandre Roy (feu Marie Rousseau), feu Jeanne D'Arc Roy (feu Léon Gosselin), feu Raymond Roy (feu Rita Gosselin), feu Rock Roy (feu Pierrette Proulx), Elizabeth Roy (feu Léopold Lapointe), Jérôme Roy (Thérèse Caron), Jean-Marc Roy (Madeleine Lapointe), Colette Roy, Marie-Alice Roy (Laval Gaudreau), Rosaire Roy (Claire Blanchet); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amies des Fermières de St-François. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins. La direction des funérailles a été confiée à la