TARDIF, Gervais



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ/Hôpital Laval), le 14 juin 2018, à l'aube de ses 85 ans, est décédé monsieur Gervais Tardif, époux de madame Oliva Malenfant depuis 60 ans. Il était le fils de feu Adélard Tardif et de feu Rose-Hélène Beaudoin. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Oliva, ses 14 enfants: Danielle (Kirk Smith), Monique (Eddy Alain), Colette (Normand Paradis), Carole, Rémy (Marie-Josée Denis), Sylvain (Paule McNicoll), feu Gaétan, Berthier (Maryse Filion), Éric (Lucie Lacasse), Nicolas, Guillaume (Annick Leclair), Régis (Antonella Conte), Solange, Jonathan (Karine Gignac); ses 30 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants; ses nombreux frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Tardif et Malenfant; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 22 juin 2018 de 19h à 21h et samedi de 9h à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou un don versé à l'Association des familles Tardif d'Amérique pour le Mémorial d'Olivier Le Tardif dont le formulaire est accessible au http://lesfamillestardifdamerique.net.