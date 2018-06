PERREAULT DUSABLON

Carmelle



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 12 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Carmelle Perreault, épouse de feu monsieur Gérard Dusablon, fille de feu monsieur Alfred Perreault et de feu dame Albertine Gendron. Elle demeurait à Donnacona, native de Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Perreault laisse dans le deuil ses fils: Gilles (Nathalie Godin) et Bernard (Isabelle Giroux); ses petites-filles: Marina Dusablon (Pierre-Luc Doucet), Marie- Soleil Dusablon et Amélie Gauthier; ses frères et sœurs: Lionel, Germaine, Lucette, Laurette, Pierre, Alban, Richard, Clément, Bruno, Suzanne et Lucien; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dusablon: Noël, Madeleine, Jeanne, Antonio, Benoit, Cécile et Roland; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association de la fibromyalgie région Chaudières-Appalaches, 81, rue Saint-Antoine, bureau 104, Sainte-Marie de Beauce (Québec) G5E 4B4.