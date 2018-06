CANTIN LÉGARÉ, Carole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 juin 2018, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Carole Cantin, épouse de monsieur André Légaré, fille de feu monsieur Roland Cantin et de feu dame Yvette Bédard. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 22 juin de 19 h à 21 h 30 etde 10 h à 11 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son époux André, Carole laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Marie-Ève Cloutier) et Émilie (René Minville); ses petits-enfants: Mathis et Justin Lemire, Emrick Légaré, Thomas et Alexis Minville; sa belle-mère Monique Barrette (feu Arthur Légaré, feu Lionel Moisan); ses frères et sœurs: Suzanne (Gaétan Ouellet), Yves (Isabelle Moisan) et Michel (Martine Alain); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Légaré: Gaston (Marie Gagnon), Jacquelin (Micheline Gingras) et François (Nathalie Thibault) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.