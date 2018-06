SIMARD, Huguette



Au C H U - C H U L, le 11 juin 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Huguette Simard. Elle était la fille de feu madame Élisabeth Tardif et de feu monsieur Maurice Simard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 15h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée et Suzie (Pierre Couture) ainsi que leur père Réal Labonté; sa petite fille Valérie; ses frères : Laurent (Marthe) et Jean-Louis (Carole); ainsi que neveux, nièces, cousin, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe soignante du CHU-CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Tél.: 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.