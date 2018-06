FERLAND, Gilles



Au Saguenay, le 10 juin 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gilles Ferland, époux de madame Suzanne Bouchard, fils de feu madame Jeannette Asselin et de feu monsieur Arthur Ferland. Il demeurait à Château-Richer.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Tite-des-Caps. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses deux fils: Steeve (Guylaine Dubeau) et Jeannot; ses trois petites-filles: Shanny, Vanessa (Jean-Baptiste Morasse) et Annabelle; son frère Marcel (feu Madeleine Bouchard); sa sœur Lisette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Aurèle (Lorraine Robitaille), Denise (feu Jean-Guy Poulin), Lise (Alain Lachance), Raymond (Nicole Asselin), Sylvie (Richard Fortin), Carole et feu Réal; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca ou à la Fibrose Kystique - Division Québec, téléphone : 418 653-2086, site web ; www.fibrosekystiquequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.