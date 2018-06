GENDRON, Roger



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 30 mai 2018, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédé monsieur Roger Gendron, époux de feu dame Thérèse Couillard. Il était le fils de feu monsieur Cyprien Gendron et de feu dame Evalida Ladurantaye. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: Diane (feu Michel Gamache), Eric Gamache (Chantalle Rouillard), Erika et Myriam Gamache et Julien Gamache; Bruno (Lucille Coulombe), Guillaume Gendron (Marie-Josée Boisvert), Laurent et Nellie Gendron et Étienne Gendron (Renee Elizabeth Ryan), Cédric et Evelyn Gendron; Danièle; Martin et Roxane d'Aoust Gendron; Réal (Sylvie Lavoie), Anne-Gabrielle et Félix-Xavier Gendron. Sa sœur Mme Irène Gendron (feu Marcel Alarie). Ses beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse Talbot (feu Laurent Couillard), Gilberte Couillard (feu Hervé Grégoire), Simon Couillard, Guy Couillard (Fernande Dufour), Grégoire Couillard (Mariette Gauthier), Fernand Couillard (Sylvie Bergeron), Marcel Couillard (Francine Lévesque), ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé, de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à la famille de Roma Soucy et tout leur personnel pour les 15 belles années en leur compagnie. Merci également au personnel du Centre d'hébergement de Montmagny et à Mme Annie Mercier pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la