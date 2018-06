CHABOT, Denis



À son domicile de Lévis, le 14 juin 2018, à l'âge de 73 ans et 7 mois, est décédé monsieur Denis Chabot, époux de madame Rozelle Sergerie, fils de feu madame Bernadette Prévost et de feu monsieur Armand Chabot. Il demeurait autrefois a Beaumont.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 17h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses trois beaux-fils: Gino Roy (Marie-Christine Gagné), Christian Roy (Genevieve Léveillé) et Simon Roy; ses petits-enfants: Jessika (Stéphane Samuel), Kassandra, Marc-Antoine, Ann-Sophie, Lya et Léa, sa petite filleule, et Chloée, son arrière-petite-fille; ses sœurs: Doris Chabot (Louis Dorval), Francine Chabot (Dominique Morisset); de la famille Sergerie, il était le beau-frère de Johanne Sergerie, Jean Sergerie (Assunta Pelletier) et Francis Sergerie (Marie-Josée Ducasse). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que des amis. La famille tient à remercier les membres du personnel du CLSC Desjardins pour leur aide et principalement l'infirmière Annick Audet qui nous a bien accompagnés pour les dernières heures de la vie de Denis. Un merci spécial pour Dre Christine Gosselin pour son dévouement et ses bons soins à domicile.