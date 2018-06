DROUIN, Édith Gagnon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Édith Gagnon, épouse de feu M. Jean-Baptiste Drouin. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera auvendredi le 22 juin 2018 de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h, samedi le 23 juin 2018 de 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicolas (Nicole Binet), Pierre (Line Simard), Johanne (Gaétan Cloutier), Guylaine (Alain Perreault), Chantal (Éric Nadeau) et Marie-Josée (Éric Drouin); ses petits-enfants: Steeve (Guylaine Fortier), Patrice (Mylène Boutin), Éric (Myriam Simard), Annie (Kevin Charbonneau), Yannick (Patricia Lehouillier), Christopher (Sandra Berthiaume), Patrick, Pascal (Johanna Wolfe), Catherine, Dave (Lisa Berthiaume), Olivier (Camille St-Onge), Alexandre (Lina Beaudoin), Maxime et Clara (Laurie Giguère); ses arrière-petits-enfants: William, Nathaniel, Eliott, Emma, Izak, Sam, Léo, Zoé, Amanda et Nina; ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Gérard Leclerc), feu Fernando (Marthe Simard), feu Jeannine, Aurore (feu Joseph Drouin), feu Paul-Eugène (feu Simonne Turgeon), Gislaine (feu Guy Simard), Linette (Marcel Gosselin), feu Loraine (feu Rock Bilodeau), feu Roger (Pauline Gosselin), Conrad (Carmelle Perreault), feu Élizabeth (Damien Gosselin), feu Joseph, Mariette (feu Roger Bilodeau), feu Lise (Claude Poulin), Raymonde (Léo Savoie),Germain (Christianne Bilodeau) et Nicole. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drouin et laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Les remerciements: Un merci aux professionnels de l'Hôtel-Dieu de Lévis, au Château Sainte-Marie, ainsi qu'aux Dr Hélène Keskinen et Dr Christian Lessard pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement envers notre mère. Dons suggérés : La fabrique de Sainte-Marie: www.upnb.org/sainte-marie.html