GAUTHIER, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Richard Gauthier, fils de feu monsieur Louis-Philippe Gauthier et feu madame Gertrude Turcotte. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Patricia (Robert Beaurivage), Louis-Philippe et Martin; ses petits-enfants: Jérémy, Simon-Pier et Léa; ses frères et soeurs: Sr Monette Gauthier (AMJ de Chicoutimi), feu Robert (Monique Tremblay), Réjeanne (Jean-Pierre Ouellet), Louise (Guy Hovington), Nicole, Francine, Serge (Denise Bossé); ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (http://www.fhdl.ca/faire-un-don/).