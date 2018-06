THOMASSIN, Yvan



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 6 juin 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Yvan Thomassin, époux de madame Francine Bouchard. Il demeurait à Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueillera le vendredi 22 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que, à compter de 10h au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Thomassin laisse dans le deuil son épouse madame Francine Bouchard; ses enfants: Dave (Julie Drouin), Caroline (Donald Trudel) et Karl; ses petits-enfants: Erika Trudel, Roxanne, Derek, Raphaël et Mayson Thomassin ainsi que Karl Beaulieu, fils de Julie Drouin; ses frères et sœurs: Marie-Marthe, Jean-Marc, René (Denise Dionne), Gaétane (Clément Duguay) et Diane; sa grande amie Huguette Vermette; les membres de la famille Bouchard et de la famille Verret ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Raynald et feu Jules Thomassin et le beau-frère de feu Claude Gariepy. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec, 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6