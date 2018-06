LACHANCE, Donald



À son domicile, le 3 juin 2018, à l'âge 75 ans est décédé subitement Monsieur Donald Lachance, fils de feu Joseph Lachance et de feu Yvonne Mercier. Il demeurait à St-Damien, Bellechasse. Une rencontre aura lieu en toute intimité pour un dernier hommage à Donald avec les membres de sa famille. Il laisse dans le deuil ses soeurs: Céline (Émilien Rochette), Gilberte et Gaétane. Il était le frère de: feu Roch (feu Reine Aubin), feu Robert (Henriette Lévesque), feu Jean-Maurice (Rachel Fecteau), feu Germain (Colette Brochu), feu Ghislaine, feu Éloi (Jeannine Guillemette), feu Félix et feu Paul-André (France Audet). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Lachance a été confié pour crémation à la Maison funéraire