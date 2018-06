CHARBONNEY, Jacques



À son domicile, le 14 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jacques Charbonney, époux de feu Fanny Ludin et compagnon de Rosie Lanctôt. Il demeurait à Saints-Martyrs-Canadiens et il était originaire de la Suisse.Il était le père de feu Yves Charbonney (Francine Blackburn). Il était le grand-père de: Philippe Charbonney (Émilie Poulin) et Yann Charbonney (Virginie Rauber). Il était le Papof de ses arrière-petits-enfants: Anna, Ludovic, Sam, Adrien et Lily. Il laisse également dans le deuil ses amis proches: Anne, Johann, Albert, Margot, Simon et Laurier ainsi que tous ceux qui ont croisé son chemin. Une cérémonie se tiendra ultérieurement en privé. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.