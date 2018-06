GERMAIN, Colette Doré



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 7 juin 2018, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Colette Doré, épouse de feu monsieur Robert Germain et fille de feu monsieur Henri-Louis Doré et de feu madame Berthe Faucher. Elle demeurait à St-Basile de Portneuf. Madame Doré laisse dans le deuil ses filles: Johanne (Joël Mottard), France (Sylvain Vézina) et Francine (Yves Langlois); ses petits-enfants: Roxanne (Vincent Lachance), Ariane (Pierre-Olivier Beaulieu), Audrey, Karine (Rémi Verreault) et Samuel; ses frères et sa sœur de la famille Doré: Yolande (Joseph-Louis Genois), Jacques (Ghislaine Cantin) feu Robert (Agnès Bussières (Clayton Burns)) et feu Charles-Henri; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain: feu Ernest (Julienne Marcotte), sr Anna-Marie (S.N.D.P.S), feu Charles-Eugène (feu Thérèse Rousseau) et feu sr Jacqueline (R.M) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au Dr Nancy Cameron et au personnel du 2ième et 3ième étage de l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Doré ne sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 www.cancer.ca ou à la fondation les diabétiques de Québec, 3175, Chemin de Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec (Québec), G1W 2K7 https://www.lesdiabetiquesdequebec.org/ . Les formulaires seront disponibles à l'église.