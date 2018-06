PERREAULT, Cécile Roch



Au Centre d'hébergement Saint-Marc-des-Carrières, résidente permanente du Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 14 juin 2018, à l'âge de 98 ans 11 mois, est décédée madame Cécile Roch, épouse de feu monsieur Alban Perreault, fille de feu monsieur Louis-Joseph Roch et de feu madame Mélanie Charest. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances au, à partir de 8 h 30.et de là, au cimetière paroissial. Madame Roch laisse dans le deuil ses enfants: Roger (Joséphine Mirabelle Ngo Bayang), Céline et André (Gaétane Pellerin); ses petits-enfants: Dora (Frédéric Joyal Pitre), Catherine (Vincent Boulanger) et Sofia Lorena Canizales Perreault (Maxime Clément); Marie-Christine (Alexandre Viens), Mylène (Jean-François Pérusse), Marie-Pier (Émile Warren) et Geneviève Denis (Francis Benoit); Marie-Ève (Jean-François Clément), Mélanie (Dion Payne) et Julie-Anne Perreault (Vincent Dugré); ses arrière-petits-enfants: Audrey, Clément, Antoine, Amélie, Mathéo, Alban, Anabelle, Félix, Victor, Henri et Paul-André; son beau-frère et ses belles-soeurs: Laurette Perreault, Jeanne Trottier Perreault, Laurence Douville Perreault, Pierre et Lucette Perreault, Gilberte Therrien Perreault) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire manifester sa gratitude à tout le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Saint-Casimir tout particulièrement madame France Trottier pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués à notre mère. Avec beaucoup de bienveillance, ils lui auront facilité une fin de vie exceptionnelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du centre d'hébergement de Saint-Casimir, Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca