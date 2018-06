FORTIN, Hélène



À la Maison Michel-Sarrazin, le 10 juin 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Hélène Fortin, épouse de monsieur Réjean Morin, fille de feu madame Anne-Marie Savard et de feu monsieur Gaston Fortin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St- Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Jean-Frédérick (Nadia Perreault) et Carolyne (Mario Gariépy); ses petites-filles Ivy et Alyson. Elle était la sœur de: Lise (Normand Perrin), Pascale (Pascal Defoy), feu Diane (Jean-Marc Lacombe) et feu Jean-Guy. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: Florence (André Pageau), Monique (André Pezolet), Huguette, Michel (Cécile Paradis), Nicole (Pierre Trudelle), Pauline, Daniel (Johanne Daigle) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel- sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.