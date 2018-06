BROUSSEAU, Simone Milhomme



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 12 juin 2018, à l'âge de 102 ans et 10 mois, est décédé dame Simone Milhomme, épouse de feu monsieur Emmanuel Brousseau. Elle était la fille de feu monsieur Barthélémy Milhomme et de feu dame Émerentienne Paquet. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Milhomme laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marie (Denise Châtigny), Germain (Françoise Leclerc), feu Laurent (feu Andrée Boutet), Jocelyne (feu Yvon Julien), Jean-Claude (Raymonde Sanfaçon), Jean-Yves (Martine Boilard), Guy (Judith Jobin), Jacques (Lucille Laperrière); ses petits-enfants: Michel (Georgette Lachance), Marc (Yolaine Vallerand), Gaëtan (Nicole Anderson), Jean-François, Denis (M- France Hébert), Mario Julien (France Bédard), Stéphane Julien (Manon Fortin), Mario (Caroline Paquet), Éric (Karine Leclerc), Jocelyn, Mélanie (Jason Frigon), Pierre, Sylvain (Édith Trudel) et Véronique (Nicolas Roy): ses arrière-petits-enfants: Marc-Olivier, Philippe, Carla, Justine, Marianne, Christian, Marc-Antoine, Maxime, Roxane, Benjamin, Simon, Olivier, Miguel, Nelly-Eve, AudreyAnn, Marie-Soleil, Léo et Raphaël; ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Imelda (Antime Gingras, Adrien Juteau), Lorenzo (Germaine Bédard), Emmanuel (Georgette Duquette), Émerencienne (Lucien Picard); lui ont précédés ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brousseau: Alphonse (Cécile Martel), Yvonne (Henri Lacroix), Marguerite (Lucien Matte), soeur Albertine (sœur Gemma Galgani). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 22 juin de 19h à 21h30 et le samedi 23 juin à compter de 8h30.et de là au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le CHSLD de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700 rue St-Cyrille, St-Raymond, QC G3L 1W1 http://www.fsssp.ca/ ou à la Fabrique Bienheureuse-Mère-Saint-Louis (Pont-Rouge), 210, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N9. Les formulaires seront disponibles au salon.