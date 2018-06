BUSSIÈRES, Madelaine



C'est avec tristesse que nous annoncons le décès de Madelaine Bussières, survenu le 9 juin 2018, à l'âge de 75 ans et 11 mois. Elle était l'épouse en premières noces de Charles Moisan, épouse en secondes noces de Michel Labbé. Elle va rejoindre ses parents, Madeleine Guillot et Raymond Bussière, ainsi que sa soeur Raymonde et ses frères; Jean-Marie et Benoît. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Marie-Claude Drapeau), Marie-Josée et Charles (Isabelle Bolduc); Ses petits- enfants: Marc-Antoine, Florence, Xavier, Annette, Charles et Anabelle; Les filles de son conjoint, Brigitte Labbé (Gabriel Fortin, leurs enfants: Laurie et Raphael) ainsi que Marie-Line Labbé. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Henri-Louis, André, Jean-Noël, Guy, Céline, Pierre, Noëlla, Rock et Jacques; ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis. Sa famille recevra les condoléances. Ses proches vous y attendent de 13 h 30 à 15 h,Tous ceux qui l'ont aimée sont les bienvenus.