RHÉAUME, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juin 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gilles Rhéaume, ing.f., entouré de toute sa famille, époux de dame Mildred Smith, fils de feu dame Marguerite Auclair et de feu monsieur Louis Rhéaume. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé, il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 12h à 13h,etLes cendres seront déposées au cimetière Les Jardins Québec (493, route 138 St-Augustin-de-Desmaures (Québec)), le dimanche 24 juin 2018 à 13h sous la direction de laIl laisse dans le deuil son épouse Mildred Smith, ses trois filles adorées Nathalie (Dany St-Hilaire), Caroline (Louis Gagnon), Mélissa (Dany Bergeron et sa fille Gabrielle) et ses petits-enfants qu'il aimait tant Alec, Tom, Alexane, Emy et Charles-Eli. Il était le frère de Louisette, Claude (Diane Grenier), feu Thérèse (feu Bertrand Lacroix), Claudette (Marc Tanguay), Guy (Sylvie Fréchette), Julienne Bédard (Lucien Pineau). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Smith: Georges (Louise Gauthier), feu Michael, feu Nelson, Maurice (Lyne Brassard), Gérard ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 7e étage hématologie-oncologie et des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca et/ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1, tél.418-835-7187, site internet : www.fhdl.ca, des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.