5 restos «WOW» où se bourrer la face à Québec

Pour les Montréalais, la ville de Québec est charmante, pittoresque, chaleureuse, mais pas très «in».

Pourtant, il existe de fabuleuses adresses où manger aussi bien qu’à New York ou Toronto. Il est grand temps de redonner à Québec le glow qu’elle mérite!

Dans le cadre de la série, le Road Trip de la semaine, l’équipe de Silo 57 a décidé de faire un pit stop à Québec afin d’y découvrir les adresses suggérées par nos lecteurs.

Voici donc 5 restos WOW pour se bourrer la face à Québec!

1. La Buvette Scott

Fabuleux bar à vin, la Buvette Scott est une toute petite adresse située tout près de la rue Saint-Jean. Assoyez-vous au bar et laissez le sommelier vous proposer quelques-uns de ses meilleurs vins (nature) pour accompagner des petites bouchées. Huîtres, chaudrée de moule, polenta... Le menu de ce bar à vins évolue au fil des saisons pour vous surprendre un peu plus à chaque visite. Un endroit idéal pour un rendez-vous doux ou une soirée bien arrosée entre amis.

821 rue Scott

2. L’affaire est Ketchup

La notoriété de L’affaire est Ketchup n’est plus à faire. Si le nom de l’établissement peut en intriguer plus d’un, son menu, lui, risque de vous faire saliver. Le petit espace ne peut accueillir que 26 personnes, il vaut donc mieux réserver pour vous assurer de pouvoir savourer un de leur plat de cuisine du marché. À mettre sur votre liste d’incontournable!

46 rue Saint-Joseph Est

3. Le Hobbit Bistro

Selon nos lecteurs, le Hobbit Bistro est un incontournable! Ses assiettes de déjeuners y sont succulentes et le service est toujours agréable. C’est un arrêt obligatoire pour bien commencer votre week-end!

700 rue Saint-Jean

4. Le Ket’Chose

Situé dans le quartier Limoilou de Québec, ce charmant bistro est l’endroit idéal où boire quelques verres de vin et partager une bouchée en bonne compagnie. Au menu, on retrouve des plats de salade césar aux cuisses de grenouilles, du foie gras, des pétoncles, du homard... Bref, ça donne faim!

1138 3e avenue

5. Honō Izakaya

Pour voyager avec votre estomac et savourer des produits frais, la taverne japonaise Hono Izakaya est l’endroit où aller. Vous y trouverez une liste de cocktails savoureux, du saké et des plats réinventés. L’ambiance y est toujours festive et décontractée. En plus, le design de l'établissement est absolument magnifique. À essayer en groupe ou en date!

670 rue Saint-Joseph Est

