CARON, Denise Lessard



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 12 juin 2018, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Denise Lessard, épouse de feu monsieur André Caron, fille de feu madame Carméline Ménard et de feu monsieur Henri Lessard. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle était la mère de Louisette (feu Benoit Saindon), Jean Yves (Giancarlo Cesarello), Sylvie (Claude Mecteau), Richard, Nicole (Carl Boissy); la grand-maman de Christian, Geneviève, Nancy, Steve, Jean-Philippe, Cynthia, Maxime et Carolane; et l'arrière-grand-maman de Thomas, Alicia, Éliane, Bastien, Gabrielle, William et Charlotte. Elle laisse également dans le deuil son compagnon des huit dernières années M. Jean Guy Brisson et sa famille; ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines des familes Lessard et Caron; ainsi que plusieurs ami(es). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hopital St-Sacrement pour leur professionnalisme et compassion. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Québecoise du Cancer, 9 rue Dorchest er, bureau 50, Quebec, QC, GlK SY9. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.