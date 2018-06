CARRIER, Roch



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 18 juin 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Roch Carrier, fils de feu Antoine Carrier et de feu Julia Plante. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Jacques (Berthe Raymond), Lise (Jean-Yves Bouffard), Christiane (Raymond Trempe), Normande (Gilles Pomerleau), Bernard (Françoise Cornut) et Marcel (Josée Fleurent); ainsi que ses neveux et nièces: Julie et Stéphanie Carrier, Sophie Bouffard, Nicolas et Daniel Trempe, Maryse, Simon et Anne Pomerleau; ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soins à domicile du CLSC de Saint-Romuald, plus particulièrement la docteure Lucie Morneau, Sylvie Boutin, infirmière, et Nadia Turcotte, travailleuse sociale. Merci également à l'équipe d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, dont le docteur Mario Bélanger ainsi que tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (http://dons.mspdulittoral.com/toutes-nos-campagnes) ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (http://www.fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 12h.