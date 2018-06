NADEAU, Rosaire



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 16 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Rosaire Nadeau, fils de feu monsieur Jimmy Nadeau et de feu dame Aurore Morin. Il était l'époux de feu dame Marie-Paule Cloutier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Line (Gilles Cloutier), feu Alain, Sylvie (Luc Villeneuve) et Isabelle (Marc Vaillancourt); ses petits-enfants: Sonia (Louis), Ève, William et Ludovic; son frère Georges (Gisèle Côté); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier: Réginald (Jeannine), Noëlline, Yvon (Lucille), Gisèle, Claude (Murielle), Olivette, Micheline, feu Marcel et feu Julien (Margot) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.