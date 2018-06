ST-LAURENT, Guy



Au centre d'hébergement d'Assise le 12 juin 2018, à l'âge de 89 ans est décédé M. Guy St-Laurent, époux de Colette Pageau.La famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléancesde 14h à 15hen présence des cendres. Il laisse dans le deuil outre épouse Colette, sa fille Carole et son gendre Réjean Tremblay; ses frères et sœurs: feu Benjamine (feu Fernand Lucchesi), feu Colette (feu Jean-Paul Gingras), feu Claude (feu Huguette Landry), feu Huguette (Yves Kirouac), feu Charles Édouard (feu Aline Bussières), feu Yvon (Maura Parsons), feu Réjean (feu Claudette Monroe), Michel (Liliane Sénéchal), Monique (Paul Renaud), feu Pierre (Francine Jobin, Johanne Beaumont), Nicole (Denis St-Hilaire) et Jacques (Carmen Marcoux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pageau: Roger (feu Monique Lafrance), feu Paul, feu André (Lucille Boivin) et Denise (feu Gilles Thomassin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier l'équipe du 5ième étage du centre d'hébergement d'Assise pour la qualité des soins reçus, leur présence et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, des formulaires serons sur place.