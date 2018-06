DUMAIS, François



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 15 juin 2018, à l'âge de 70 ans et 8 mois, est décédé monsieur François Dumais, époux de madame Claire Larivée, fils de feu madame Marie Lejeune et de monsieur Philippe Dumais. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles ultérieurement. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Éric (Josée Montambeault), Janic et Guillaume (Oumaima Sbai El idrissi); ainsi que leur mère Danielle Rioux; ses petits- enfants: Nicolas, Alexandre (Doriane Lefebvre) et leur mère Emmanuelle Ouellet, François (Rosalie Gagné), Myriam, Simon et leur père Pierre Caudal, Emma et William, ainsi que leur mère Catherine Cormier-Boutin; ses frères et sœurs: Jocelyne (Michel Demers), feu Nadine, Lise, Bernard, Claude (Mona Otis), Carmelle (Michel Marois), Anne-Marie (Gilles Valois), Charles (Denise Therrien), Sylvie (Jean-Réal Desrosiers), Louise (Bertin Doiron), Hélène (Clarence Tremblay), Alain(Lisette Brault); ses belles-sœurs et son beau-frère: feu Robert Larivée (Denise Bilodeau) et Linda Larivée (Michel Trottier); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer Téléphone: 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca et la Société Parkinson - Région de Québec Téléphone : 418 527-0075 Site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.