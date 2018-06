DOLBEC, Denise Rochon



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 7 juin 2018, à l'âge de 91 ans 7 mois, est décédée dame Denise Rochon, épouse de monsieur François Dolbec. Née à St-Marc des Carrières, en octobre 1926, elle était la fille de feu dame Antoinette Denis et de feu monsieur Achille Rochon. Elle demeurait à Québec mais a longtemps habité St-Ubalde. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle samedi 23 juin 2018 de 9 h à 10 h 40.Le corps sera par la suite déposé au cimetière St-Charles. Madame Dolbec laisse dans le deuil son époux François Dolbec; ses enfants: Céline, Nicole, Hélène, Louise (Deny Blouin), Michel; ses petits-enfants: William Ludovic (Marie-Anick Routhier), Megan Amélie, Jesse Thomas; son frère, sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs: Bernadette (feu Séverin Juneau), André (Jeannine Noël), Jacqueline Lachance (feu Joseph Rochon), Philippe Gauvin (feu Cécile Dolbec), Raymond Dolbec (feu Irène Bergeron, Jeannine Fournier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: François, Brigitte (François Proulx), Alexandre (Maria Landry), Sœur Françoise, Sœur Jeannette, Marie-Ange, Sœur Thérèse, Aline, Alberte, Gilberte Dolbec (Joseph Tremblay), Georges Dolbec et Colette Dolbec. Les funérailles sont sous la direction de