ROBITAILLE, Marcel



Au Centre d'Hébergement de Saint- Marc-des-Carrières, le 17 juin 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marcel Robitaille, époux de dame Pierrette Lafrance, fils de feu monsieur Joseph-Étienne Robitaille et de feu dame Laura Naud. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. Monsieur Robitaille a exercé la profession de notaire à Saint-Marc-des-Carrières de 1952 à 1999. La famille recevra les condoléancesà compter de 14 h 30,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Pierrette, monsieur Robitaille laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Andrée Bédard), Michel (Nicole Perron), Jean (Manon Pagé) et Lucie (Denis Marcotte); ses petits-enfants: David, Joël, Claudia (Ian Cleary), Reno, Patricia (Yves Ouellet), Shawn et Jessey; sa belle-sœur Jeanne Lamothe; son beau-frère Roger Pageau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix.