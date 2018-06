BLOUIN, Ghislaine Joubert



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 12 juin 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Ghislaine Joubert, épouse de feu monsieur Jean-Luc Blouin, fille de feu dame Cécile Desrochers et de feu monsieur Arsène Joubert. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses fils: Guy (Hélène Chamberland) et Jacques (Johanne Angers); ses petits-fils: Jeff et Yannick; ses sœurs: Pâquerette (feu Louis Labrie), Huguette (feu Rodrigue Pageau) et Marie-Paule (André Clermont). Elle était la belle-sœur de (famille Blouin) feu Yvette (feu Charles Drolet), feu Raymond (feu Carmen Fortin), Hélène (feu Jean Fortin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués.