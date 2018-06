GUAY, Yolande Dorion



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 18 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Yolande Dorion, épouse de monsieur Gaston Guay, fille de feu monsieur Thomas Dorion et feu dame Rosa Morin. Elle demeurait à Québec.de 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaston, son fils François Guay (sa conjointe Sylvie Asselin) et sa fille Martine Guay (son époux Daniel Craig) ainsi que ses petits-enfants: Marie-Camille et Marc-Antoine Asselin-Guay, LiliMaude et Nina Parise Craig. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Jacques, Nicole, Simon et Claire Dorion. Elle est allée rejoindre son père Thomas et sa mère Rosa Dorion ainsi que son frère Denis et sa sœur Suzanne. Elle était entourée de très bon amis qui ont partagé sa vie et garderont un souvenir heureux de Yolande. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués.