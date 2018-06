8 chouettes choses à faire en Montérégie cet été

Quand on pense à faire une escapade près de Montréal, ce sont souvent les Cantons-de-l’Est ou les Laurentides qui nous viennent à l’esprit. Mais pourquoi pas (aussi) la Montérégie? Voici quelques activités à faire dans la région cet été.

La preuve qu’on n’a pas besoin d’attendre le temps des pommes pour y aller!

1. Découvrir le nouveau Strom Spa

Ravagé par un incendie en décembre 2016, le Strom spa nordique Mont-Saint-Hilaire s’apprête à rouvrir ses portes, rénové, agrandi et relooké. Outre les circuits d’eau, on nous promet une salle de détente avec vue sur la montagne et un bistro avec menu d’inspiration scandinave. Ouverture prévue le 14 juillet.

2. Parcourir la Route des Cidres

Pour déguster toutes sortes de cidres locaux, consultez la liste des cidreries de la Montérégie et planifiez-vous un petit road trip... avec chauffeur désigné. Il y a 7 escales possibles en tout, principalement à Rougemont.

3. Prendre des selfies avec des alpagas

Gillian, Nicole, Yogourt, Prescot... Les 100 alpagas du Domaine Poissant vous attendent tous les week-ends à Mont-Saint-Hilaire! La ferme offre des visites guidées sur réservation. À Beloeil, La vie en alpaga accueille également les curieux. Des visites sans réservation seront offertes du jeudi au samedi, à 10 h, du 12 juillet au 25 août 2018. Boutique sur place dans les deux cas.

4. Déguster les vins du Domaine de Lavoie

Pour découvrir des vins montérégiens, mais aussi des cidres et des poirés, rendez-vous au Domaine de Lavoie, un des 17 vignobles membres de la Route des Vins de la Montérégie. On y offre des dégustations à l’année. Et à 3 $ pour 4 produits, on serait fou de s’en passer.

5. S’envoler en montgolfière

Du 11 au 19 août 2018, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu rassemblera 125 montgolfières des quatre coins du monde. Leur envolée est un spectacle à voir, mais pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour s’offrir un vol en ballon? Les départs sont proposés en matinée ou en soirée.

6. Camper sur les îles de Boucherville

Faire du camping ou du glamping à 10 km de Montréal, en pleine nature et en plein milieu du Saint-Laurent, c’est possible, mais on l’oublie souvent. Le parc national des Îles-de-Boucherville offre des emplacements pour tente ou VR et des unités de prêt-à-camper.

7. Se régaler à La Cochonne Rit

Situé à Chambly, ce restaurant récemment agrandi vous propose un menu axé sur les fruits de mer et les viandes vieillies à sec. En bonus: un très joli décor et un comptoir où faire des réserves de foie gras, huîtres, porc effiloché et autres spécialités de la maison.

8. Admirer la vue depuis du mont Saint-Hilaire

Pour une petite randonnée pas compliquée, pensez aux sentiers qui sillonnent le mont Saint-Hilaire. Ils font de 0,5 km à 4,9 km et plusieurs d’entre eux offrent de beaux points de vue. (Le stationnement du parc est souvent complet, mais il y a d’autres options dans les environs.)

