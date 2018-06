RICHARD, Fernande Lemay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mai 2018, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédée madame Fernande Lemay, épouse de feu monsieur Jean-Paul Richard, fille de feu monsieur Philémon Lemay et feu madame Maria Martineau. Elle demeurait à Lévis, secteur Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sr Lili A.M.J. et Jean (Sylvie Pontbriand); ses petits-enfants: Stéphane (Yumi Kurihara) et Magalie; ses arrière-petits-enfants: Yuto et Kento. Elle était la soeur et la belle-soeur de Jeannine (feu Lionel Moore), feu Édith (feu Armand Guay), feu Donat (feu Alice Boucher), Jacqueline (feu Gérard Gosselin), feu Gertrude (feu Sauveur Asselin) et feu Adrien. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à Joanne, Renée et Sylvie pour leur support exceptionnel. Elle a été incinérée et la mise en terre sera faite ultérieurement, très intimement, au cimetière Mont-Marie de Lévis.