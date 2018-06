BLOUIN, Nicole Boissonneault



À l'Hôpital Laval, le 16 juin 2018, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Nicole Boissonneault, épouse de M. Roger Blouin. Elle demeurait à St-Jean, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux ; ses fils : Jimmy et Tony (Gina Guay) ; sa fille Dany (Denis Roy) ; ses petits-enfants: Alison, Olivier, Mégane, Samuel, Eve et Philippe ; ses frères, sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Mariette, feu Pierrette (feu Claude Verreault), Paul-André (Colette Lecours), Gérard (Lise Côté), feu Lise (Robert Lauzon), feu Yvan (Rolande Chamberland), Diane, Denis Jobin, Laurent Thomassin ; de la famille Blouin : Yvon (Aline Giroux), feu Micheline (feu Herman Jolin), feu Doris, Sylvie (Yvan Blanchette), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval et le CLSC Orléans pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Ste-Famille de l'Île d'Orléans, 6985 chemin Royal, St-Laurent Île d'Orléans, G0A 3Z0, par téléphone au (418) 828-2551.