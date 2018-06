NADEAU, Yves



Au CHUQ (Hôpital St-François d'Assise), le 9 juin 2018, à l'âge de 75 ans et 8 mois, est décédé monsieur Yves Nadeau, fils de feu dame Florence Gagnon et de feu monsieur Auguste Nadeau. Il demeurait à Charlesbourg.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et ne souhaitait aucune cérémonie. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Nicole (Jean Leclerc), feu Lise (feu Marc-André Dumont), feu Marie-France (Guy Dion), feu Henriette et Gaétane; ses frères: Carol (Georgie Dufour), Serge, Bernard et feu Gaétan. Sans oublier ses neveux et nièces, cousins et cousines de la famille Nadeau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, 190, rue Dorchester Sud, Bureau 50, Québec G1K 5Y9.