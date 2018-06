SAMSON, Irma Gallienne



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 13 juin 2018, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédée madame Irma Gallienne, épouse de feu monsieur Paul-René Samson, fille de feu madame Marie Arseneault et de feu monsieur Philippe Gallienne. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie (Lévis) à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Suzette Duguay), Renée (Louis Corriveau) et Lise; ses petits-enfants: Frédéric (Ke Sun) et Maud Samson (Vincent Loiselle); Julie Corriveau (Nicolas Lamontagne); son arrière-petit-fils: Alexandre Loiselle; ses soeurs: Cécile (feu Joe O'Brien) et Yolande (feu Jean-Charles Bédard); sa belle-soeur: Denyse Samson (Jean-Pierre Godbout) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s en particulier Gertrude Gallienne, Julienne Leonard et son accompagnatrice Danielle Tremblay. Elle est allée rejoindre ses filles : Claire et Paule (feu Steve Warner). La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel de la résidence Côté Jardins, en particulier l'équipe du 5e, côté Montagne pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée à madame Gallienne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.