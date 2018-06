CORRIVEAU, Marcienne (Mimi)



Au CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent, le 5 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Marcienne Corriveau, épouse de feu monsieur Edmund O'Neill et fille de feu monsieur Viateur Corriveau et de feu dame Julienne Chabot. Elle demeurait à Québec.de 14 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil sa fille Claire; sa sœur Monique; son filleul Marc Bellerive, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent pour leur dévouement et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.