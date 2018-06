BÉLANGER, Jacqueline Masse



Au CHSLD de St-Apollinaire le 15 juin 2018 à l'âge de 93 ans et 2 mois est décédée dame Jacqueline Masse, épouse de feu M Adélard Bélanger. Elle était la fille d'Athéode Masse et de Marie-Louise Croteau. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil, ses enfants, gendres et belles-filles: feu Marcel (Diane Giguère (Jacques Therrien)), feu Laurent (Lise Fortier), Hélène (Jean-Paul Moreau), Jean-Pierre (Line Castonguay), Noëlla (Gilles Roger); ses petits-enfants: Sandra (Rick Turola) et Annie (Larry St-Onge) Bélanger, Julie (Jean-François Mercier), Cathy (Laurent Cayer) et Yannick (Isabelle Leclerc) Bélanger, Claudia (Yves Côté), Nelson, Richard (Laurie Poirier) Moreau, feu Danny et Sandrine Bélanger, Gino (Audrey Paquet), Frédérick (Guy Cardin) et Mélissa (Jonathan Bernard) Roger; ses arrière-petits-enfants: Rachel et Jacob Turola, Anthony et Ophélie St-Onge, Marika, Laetitia et Ludovic Mercier, William, Laurry et Allyson Cayer, Camille et Zachary Bélanger, Danny Moreau, Xavier et Cédrik Roger, Philippe, Olivier et Èva Bernard. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère René Laporte et elle est allée rejoindre ses sœurs et frères décédés: feu Conrad (feu Thérèse Mireault), feu Adélard (feu Antoinette Gagné), feu Eugénia (feu Arthur Champagne), feu Pierre (feu Georgette Lacasse), feu Étiennette (feu René Bergeron), feu Aline (feu Marcel Latendresse), feu Éliane (feu Roger Paré) ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Oscar (feu Gemma Thomassin), feu Thérèse (feu Dominique Bergeron), feu Patrice (Aline Binette), Doris (feu Maurice Dupuis), Jeannette (feu Armand Poliquin - Marcel Jolibois), feu Simone (feu Claude Maisonneuve), Corinne (feu Roland Courcy), feu Gérard (Claire Taillon), Adrienne (feu Roland Dupuis), Adrien (Georgette Demers), Clarilda (Guy Maisonneuve), Florestine (feu Félix Lord), Lucia (Claude Bergeron), Charles-Albert (Lise Binette), Jean-Paul (Lise Roger), Léon (Odette Jérôme); sa belle-mère Marie-Anna Martineau (feu Arthur Bélanger) et ses enfants: Lucille Bélanger (Serge Beaumont), Pauline Bélanger (feu Maurice Daigle - Jean-Paul Côté), Claire Bélanger (Jacques Demers), Céline Bélanger (feu Jacques Daigle), Louise Bélanger (Réjean Godbout), Diane Bélanger (Mario Martineau), Maryse Bélanger, René Bélanger (Carole Beauchemin); la famille Côté: feu Georgette (Guy Allard), Fernand (Pierrette St-Pierre), Huguette (Paul-Émile Aubin), Monique, Gilles, Ghislaine; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille vous accueilleront aule 22 juin 2018 de 19 h à 21 h 30 et le 23 juin 2018 de 12 h à 13 h 30.et de là au cimetière paroissial. La famille remercie le personnel aimant et réconfortant du CHSLD de St-Apollinaire pour tous les excellents soins accordés à notre mère Jacqueline. Nous tenons également à remercier tous ses amis(es) de la Résidence des Aînés de St-Apollinaire pour le respect et l'amitié apportés à notre mère. Pour témoigner votre sympathie, vous êtes invités à faire un don à l'organisme de votre choix (Cœur ou Cancer). La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire