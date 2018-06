BARIL, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 juin 2018, à l'âge de 70 ans et 6 mois, est décédée madame Nicole Baril, épouse de monsieur Jacques Marullo, fille de feu madame Claire Généreux et de feu monsieur René Baril. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Martin Arseneault (Martine Leduc) et Matthieu; ses petits-enfants: Annabel et Magaly Arseneault; son frère et ses sœurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 15h à 16h45.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis / soins palliatifs / oncolongie (cancer), téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.