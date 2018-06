GALLICHAN, Joseph



À son domicile, le 6 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Joseph Gallichan, époux de feu madame Jeannette Blouin, fils de feu Joseph-Ovila Gallichan et de feu Marie-Alice Brûlotte. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil ses fils: Gilles (Claudette Bastille) et Marc (feu Mirianne Brouillette). Il était le frère de feu Jean (feu Madeleine Jobin), feu Cléo (feu Georgette Desroches), feu Annette (feu Lucien Lachance) et de Louisette (Jean-Claude Létourneau); le beau-frère de Thérèse Blouin, feu Jean-Marie Blouin, feu Maurice Blouin (Colette Brousseau) et de feu Jacqueline Blouin (feu Armand Michaud). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié au Centre mère-enfant (https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/). La famille vous accueillera auà compter de 9h.Les cendres seront par la suite inhumées au cimetière Saint-Charles, à Québec.