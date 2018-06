MÉTIVIER, Roland



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roland Métivier, époux de feu dame Marcelle Fournier, fils de feu dame Yvonne Cauchon et de feu monsieur Aurèle Métivier. Il demeurait à Québec (arr. St-Émile), autrefois de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30,oùLes cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, sa fille: Line (Pierre Demick); ses petits-enfants: Michael Demick et Mélissa Demick (David Martin); ses frères et sœur: Paul-André (Monique Plante), Pierrette (feu Raymond Lecours), feu Marc-Aurèle (Georgette Gauvin), feu Maurice (feu Olivette Boutin), feu Raymond (Madeleine Robitaille), feu Jacqueline (feu Jean-Charles Michaud). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier: Marie-Ange Fournier, feu Eva-Mathilde, feu Dora, feu Anna-Marie, feu Joseph, feu Léon, feu Alphonse, feu Jacques, feu Claire, feu Jean-Marie, feu Lorette et feu Jeanne-d'Arc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à tous le personnel du Royaume des Ainés ainsi qu'à Jean-François et à l'équipe de soins du C-5000 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.