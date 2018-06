CLOUTIER, Patrick



À la Résidence Côté-Jardins de Québec, le 17 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Patrick Cloutier, époux de madame Cécile Bonneau, fils de feu Barthélémy Cloutier et de feu Antonia Morin. Il a demeuré à Lévis, secteur Saint-Nicolas, et à Sainte-Perpétue de l'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Patricia (Jacques Mainguy), René (Jacqueline Labbé), Françoise, Réjean (Danielle Lessard), Céline (Yvon Bédard), Marc (Chantal Bérubé), Denis (Marthe Lapointe) et Johanne (François Gauvreau); ses petits-enfants: Raphaëlle, Jean-Félix, Jean-Nicolas, Samuel, William, Marie-Andrée, Alexandre, Joël, Charles et Coralie; ses 5 arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bonneau ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Patrick, feu Soeur Lucille et de feu Paul-Aimé. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Côté-Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). La famille vous accueillera aule vendredi 22 juin de 19h à 21h et le samedi 23 juin à compter de 10h30.L'Inhumation des cendres se fera le lundi 25 juin à 11h, au cimetière de Sainte-Perpétue de l'Islet.