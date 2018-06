POIRIER, Claudette



Au CHUL, le 24 mai 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Claudette Poirier, elle était la conjointe de monsieur Richard Villeneuve, fille de feu madame Jeanne-d'Arc Lachance et de feu monsieur Lucien Poirier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 23 juin 2018, de 8h30 à 10h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, son fils Simon Poirier Villeneuve (Amélie Dubé); sa sœur, Jo Anne (Yves Gonthier), ses frères: feu Michel (Yoland Toupin) Guy (Hélène Dubuc); ses beaux-frères: Alain, Marc, Luc (Mélanie Roy) et Éric; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.