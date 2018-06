GODBOUT, Réal



Au CHSLD de St-Anselme, le 12 juin 2018, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédé monsieur Réal Godbout, fils de feu monsieur Wilfrid Godbout et de feu madame Yvonne Turgeon et l'époux de madame Jeannine Vermette. Il demeurait à St-Gervais. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Gervais, 225 rue Principale, St-Gervais, Québec G0R 3C0; Samedi le 23 juin 2018, de 12 h 30 à 13 h 55.Il laisse dans le deuil son épouse, madame Jeannine Vermette; ses enfants: Hélène (Alexandre Bourget), feu Yolande, feu Martin, Sylvain (Martine Drouin), Nicole (Georges Soares), Diane, Julie (Rémi Paradis); ses petits-enfants: Émilie (Maxime Fournier), Yannick (Audréanne Bisson), Francis, Anthony, Alexandra; sa sœur: Bella (Albert Shink) et son frère feu Clément (feu Denise Pelletier), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Émilien, Paul-Aimé (Rosa Prévost), feu Clarisse (feu Marius Dion), Madeleine (feu Marcel Audet), Denise (feu Dominique Mercier), Noëlla; ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société Alzheimer de Québec, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3. Des enveloppes seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la