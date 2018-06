DUBÉ, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 9 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur André Dubé époux de dame Majella Chouinard. Né à St-Jean-Port-Joli, le 16 mai 1931, il était le fils de feu dame Amanda Dubé et de feu monsieur Victor Dubé. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium de la Seigneurie. Outre son épouse Majella, monsieur Dubé laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Roland (Rita Laurendeau), Yvette (feu Albert Normand), Nicole (feu Yves D'Amboise), Léo Bédard (feu Jacqueline); de la famille Chouinard: Yolande (feu Michel Déoux), Renaud (Noëlla Lavoie), Dolorès, Lisette, Laurier, Chantal; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. André était également le frère de Marie-Paule (Bertrand Normand), Jean-Marie, Lucille (Marcellin Cloutier), Henri, Hélène (Raymond Jean), Noëlla (Raymond Dupont) et le beau-frère de Valmont Chouinard, Ghislaine Chouinard tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, Pavillon Enfant-Jésus, Tél. : 418-525-4385, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les Funérailles sont sous la direction de