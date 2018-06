MARTEL, André



À l’hôpital de La Malbaie, le 4 juin, est décédé à l’âge de 78 ans et 2 mois, monsieur André Martel, époux de madame Marguerite Thibeault, fils de feu monsieur Francis Martel et de feu madame Florence Gagné. Il demeurait à La Malbaie. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi, 22 juin de 14h à 16h et de 19h à 22h.L’inhumation se fera au cimetière paroissial. Monsieur Martel laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Lyse Guay), Robert (Johanne Tremblay), Jean-Jacques (Louise Baribeau); ses petits-enfants: Marc-André, Roxanne, Julien, Vicky; ses frères et sœurs: Huguette, Rita (Roger Fortin), Jocelyne (Claude Dufour), Gérard, Francine (Laurier Landry), Pierre, Hélène, Bernard (Maryse Desbiens), Michel (Cathy Tremblay), Diane (Dominique Gauthier); ses beaux-frères et belles-soeurs: Rolande, Yvan, Jean-Marie (Aline Dufour), Louis, Huguette, Claire, Pierre; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier la Dre Mimi Samson ainsi que le personnel du centre hospitalier de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. Les formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la