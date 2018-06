DOLBEC, Denise



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), Québec, le 19 juin 2018, à l'âge de 68 ans 4 mois, est décédée dame Denise Dolbec, épouse de feu monsieur Raymond Girard. Née à Cabano, le 14 février 1950, elle était la fille de feu dame Anne-Marie Bouchard et de feu monsieur Maurice Dolbec. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h 30.Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Dolbec laisse dans le deuil sa belle fille Marie-Claude Girard; son gendre Dany Massé; son unique petite-fille Marie-Jeanne Massé; Caroline Picard-Girard (sa belle-fille); les membres de la famille Dolbec: Jacques, Andrée, Lise, Suzanne (Gérald Dumoulin); sa belle-sœur Carmen Voyer ainsi que plusieurs neveux et nièces de la famille Girard, cousins et cousines de la famille Dolbec, ami(e)s et anciens collègues du milieu de la santé. La famille Girard- Massé, au nom de Denise, remercie chaleureusement son médecin la Dre Julie-Véronique Lavertu, tout le personnel rencontré depuis les débuts de la maladie: les employés du ménage, les préposés, l'équipe médicale soignante de tous les niveaux professionnels dont la qualité des soins fut à l'image de l'amour et la passion de votre vocation auprès des gens atteints de la maladie. Vos attentions et vos actions ont fait une belle différence lors des nombreuses hospitalisations de Mme Denise Dolbec. Mahalo! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à LEUCAN (région de Québec). www.leucan.qc.ca Tél. : 1 800 361-9643. Les funérailles sont sous la direction de